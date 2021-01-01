Влада китайського міста заборонила містянам літати літаками

У Китаї знайшли спосіб запобігти поширенню Covid-19

Влада китайського Хейхе заборонила мешканцям міста літати літаками, щоб запобігти поширенню Covid-19, передає «Інтерфакс».

За офіційний даними, в Хейхе виявлені двоє інфікованих в гострій формі і один безсимптомний носій. Хейхе розташоване на березі Амура, воно з'єднане з російським Благовіщинськом автомобільним мостом, додає агентство.

Як повідомляв «Главком», китайський уряд засекретив дослідження про походження коронавірусу. Влада країни блокує доступ журналістів до будь-якої інформації по цій темі.

У вересні 2020 року у Китаї дві фармацевтичні компанії Sinovac Biotech на виставці в Пекіні представили зразки своїх потенційних вакцин від коронавірусу.