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    Влада китайського міста заборонила містянам літати літаками

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    Влада міста Хейхе заборонила його мешканцям літати літаками - Влада китайського міста заборонила містянам літати літаками
    Влада міста Хейхе заборонила його мешканцям літати літаками
    Фото: juan.livejournal.com

    У Китаї знайшли спосіб запобігти поширенню Covid-19

    Влада китайського Хейхе заборонила мешканцям міста літати літаками, щоб запобігти поширенню Covid-19, передає «Інтерфакс».

    За офіційний даними, в Хейхе виявлені двоє інфікованих в гострій формі і один безсимптомний носій. Хейхе розташоване на березі Амура, воно з'єднане з російським Благовіщинськом автомобільним мостом, додає агентство.

    Як повідомляв «Главком», китайський уряд засекретив дослідження про походження коронавірусу. Влада країни блокує доступ журналістів до будь-якої інформації по цій темі.

    У вересні 2020 року у Китаї дві фармацевтичні компанії Sinovac Biotech на виставці в Пекіні представили зразки своїх потенційних вакцин від коронавірусу.

     Читайте також: Covid-безвідповідальність. Як Китай умив руки
    Теги: Китай коронавірус
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