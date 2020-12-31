Китай засекретив дослідження про походження Covid-19, – AP

Китайська влада обмежила доступ до місця, де можуть мешкати зараженні кажани

Китайський уряд засекретив дослідження про походження коронавірусу. Влада країни блокує доступ журналістів до будь-якої інформації по цій темі.

Про це пише Associated Press.

Наголошується, що в Китаї вчені отримують великі гранти на вивчення першоджерела пандемії. Однак вихід публікацій жорстко контролюється спеціальною комісією.

Також видання пише, що китайська влада обмежила доступ до місця, де можуть мешкати зараженні кажани – носії вірусу–прабатька, спорідненого з Covid-19.

Силовики «в штатському» стежили за журналістами Associated Press і потім перегородили їм доступ, заблокувавши дороги і підходи до цільового об'єкту.

«Цей район представляє великий науковий інтерес, тому що він може містити ключі до розгадки походження коронавіруса, що забрав життя понад 1,7 мільйона людей у всьому світі. Однак для вчених і журналістів він перетворився на чорну діру без інформації з–за політичної чутливості і секретності», – пише видання.

Раніше повідомлялося, що Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що Covid-вакцина китайської компанії Sinopharm показала ефективність на 79,34%.