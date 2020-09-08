Китай представив вакцини від Covid-19



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Китай представив вакцини від Covid-19

Зараз вакцини проходять третій етап клінічних випробувань

У Китаї дві фармацевтичні компанії Sinovac Biotech і на виставці в Пекіні представили зразки своїх потенційних вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє The Jakarta post.

Зараз вакцини проходять третій етап клінічних випробувань. За таких умов виробники очікують отримати дозвіл на їхнє використання вже до кінця 2020 року.

Зазначається, що на них «покладаються великі надії».

У ВООЗ очікують на початок масової вакцинації від коронавірусу SARS-CoV-2 не раніше від середини 2021 року.

До слова, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

До слова, у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.