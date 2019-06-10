Влада Солсбері хоче купити будинок Скрипаля

Про це повідомляє Mirror.

Рада графства Вілтшир підтвердила, що вже контактувала з представниками Скрипаля щодо можливої покупки будинку, коли стало зрозуміло, що він вже не повернеться до цього помешкання. Вартість житла оцінюється у 200 тисяч фунтів (понад 250 тисяч доларів).

Сусіди колишнього російського розвідника занепокоєні, що в разі продажу будинку комусь іншому, новий власник захоче заробити на його історії, або влаштує в ньому готель.

Директор Вілтширської ради Алістер Каннінгем пообіцяв, що влада буде стежити за тим, аби будинок використовувався за призначенням, тобто виключно для проживання, а не для бізнесу. Якщо Скрипаль буде не проти, рада сама викупить помешкання.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.