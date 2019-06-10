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    Влада Солсбері хоче купити будинок Скрипаля

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    <span>Британська влада викупить будинок Скрипаля</span> - Влада Солсбері хоче купити будинок Скрипаля
    Британська влада викупить будинок Скрипаля

    Вартість житла оцінюється у 200 тисяч фунтів (понад 250 тисяч доларів)

    Вілтширська рада хоче викупити будинок колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля через побоювання сусідів, що новий власник захоче влаштувати в ньому туристичний об’єкт.

    Про це повідомляє Mirror.

    Рада графства Вілтшир підтвердила, що вже контактувала з представниками Скрипаля щодо можливої покупки будинку, коли стало зрозуміло, що він вже не повернеться до цього помешкання. Вартість житла оцінюється у 200 тисяч фунтів (понад 250 тисяч доларів).

    Сусіди колишнього російського розвідника занепокоєні, що в разі продажу будинку комусь іншому, новий власник захоче заробити на його історії, або влаштує в ньому готель.

    Директор Вілтширської ради Алістер Каннінгем пообіцяв, що влада буде стежити за тим, аби будинок використовувався за призначенням, тобто виключно для проживання, а не для бізнесу. Якщо Скрипаль буде не проти, рада сама викупить помешкання.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Тереза Мей будинок влада
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