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    Влада Туреччини заявила про припинення військової операції в Сирії

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    Влада Туреччини заявила про припинення військової операції в Сирії

    Військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено

    У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із «безпечної зони» наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    «На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції», - йдеться в заяві міністерства.

    Агентство відзначило, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.

    Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Нагадаємо,президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.

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