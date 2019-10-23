Влада Туреччини заявила про припинення військової операції в Сирії



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Військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку із завершенням виведення курдських бойовиків із «безпечної зони» наразі немає необхідності у ще одній військовій операції в Сирії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«На цьому етапі немає необхідності починати ще одну операцію за межами нинішнього району операції», - йдеться в заяві міністерства.

Агентство відзначило, що військовий наступ Туреччини в Сирії, який почався 9 жовтня, фактично припинено.

Сирійські та російські сили будуть розгорнуті на північному сході Сирії, щоб вивести курдських бойовиків і їхню зброю з кордону з Туреччиною відповідно до угоди, досягнутої у вівторок між президентами Росії Володимиром Путіним і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо,президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.