Путін і Ердоган домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переговори Путіна та Ердогана тривали шість годин

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, згідно з домовленістю, текст якої озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їх контролем в результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії 2 тижні тому.

В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція, а курдські збройні формування повинні будуть залишити цю зону. Після цього розпочнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

Переговори Путіна та Ердогана тривали шість годин.

За словами Путіна, в ході переговорів сторонам вдалося виробити спільний підхід до нормалізації ситуації на півночі Сирії. Рішення російський президент назвав «дуже важливими, якщо не доленосними».

Ердоган повідомив, що в так званій «зоні безпеки» на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, які зараз знаходяться на території Туреччини.