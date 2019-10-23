  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Путін і Ердоган домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордону

    • Розсилка
    Путін і Ердоган домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордону

    Переговори Путіна та Ердогана тривали шість годин

    Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у Сочі домовилися про спільний контроль сирійсько-турецького кордон на схід від річки Євфрат.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Так, згідно з домовленістю, текст якої озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, турецькі війська контролюватимуть ту частину 30-кілометрової зони біля кордону, яка була під їх контролем в результаті операції, розпочатої Туреччиною на півночі Сирії 2 тижні тому.

    В інших частинах 30-кілометрової зони буде введена російська військова поліція, а курдські збройні формування повинні будуть залишити цю зону. Після цього розпочнеться спільне російсько-турецьке патрулювання біля кордону.

    Переговори Путіна та Ердогана тривали шість годин.

    За словами Путіна, в ході переговорів сторонам вдалося виробити спільний підхід до нормалізації ситуації на півночі Сирії. Рішення російський президент назвав «дуже важливими, якщо не доленосними».

    Ердоган повідомив, що в так званій «зоні безпеки» на території Сирії біля кордону з Туреччиною може бути розміщена частина сирійських біженців, які зараз знаходяться на території Туреччини.

    Свобода Путін Сергій Лавров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ