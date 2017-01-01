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    Чоловік у Туреччині налякав Ердогана обіймами

    Чоловік пояснив свій вчинок тим, що просто хотів обійняти свого президента
    У Туреччині чоловік вибіг на сцену під час виступу президента країни Реджепа Ердогана для того, щоб обійняти його. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, публікуючи відео інциденту. Інцидент стався в провінції Ширнак 24 грудня. Тим часом, коли Ердоган вийшов на сцену привітати публіку, з натовпу вискочив чоловік, який кинувся обіймати
    • Вчора, 16:14
    • Розсилка

    Чоловік пояснив свій вчинок тим, що просто хотів обійняти свого президента

    У Туреччині чоловік вибіг на сцену під час виступу президента країни Реджепа Ердогана для того, щоб обійняти його. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, публікуючи відео інциденту.

    Інцидент стався в провінції Ширнак 24 грудня. Тим часом, коли Ердоган вийшов на сцену привітати публіку, з натовпу вискочив чоловік, який кинувся обіймати турецького лідера.

    Охоронці Ердогана відреагували на подію моментально і відштовхнули чоловіка від глави держави. Судячи з реакції Ердогана, інцидент став для нього несподіванкою.


    Пізніше чоловік у коментарі ЗМІ заявив, що хотів лише обійняти президента, а його наміри було неправильно сприйнято.

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