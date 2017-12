Чоловік у Туреччині налякав Ердогана обіймами

Чоловік пояснив свій вчинок тим, що просто хотів обійняти свого президента

У Туреччині чоловік вибіг на сцену під час виступу президента країни Реджепа Ердогана для того, щоб обійняти його. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, публікуючи відео інциденту.

Інцидент стався в провінції Ширнак 24 грудня. Тим часом, коли Ердоган вийшов на сцену привітати публіку, з натовпу вискочив чоловік, який кинувся обіймати турецького лідера.

Охоронці Ердогана відреагували на подію моментально і відштовхнули чоловіка від глави держави. Судячи з реакції Ердогана, інцидент став для нього несподіванкою.

Local jumping on stage during Erdoğan’s speech in Turkey’s Şırnak causes panic https://t.co/G9bzgl9pN6 pic.twitter.com/NZzccO3W6K