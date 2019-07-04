Власнику російських ресторанів з українською кухнею «вліпили» два роки колонії



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Український підприємець Юрій Белойван Фото: ТАСС

Московське судилище пред'явило українському підприємцю звинувачення у восьми епізодах ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі

Басманний суд Москви засудив засновника мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба» Юрія Белойвана до двох років позбавлення волі за ухилення від сплати податків на 650 млн руб. Про це повідомляє РБК.

Московське судилище пред'явило українському підприємцю звинувачення у восьми епізодах ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

«Белойвану судом було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - сказали в прес-службі суду.

За версією слідства, у період з 2011 по 2014 рік власник мережі ресторанів нібито організував роботу свого бізнесу так, що як мінімум у восьми з них в касі не пробивали чеки і не приймали до оплати банківські карти. Так звані нічні касири видаляли з пам'яті системи найбільш дорогі замовлення за день, тим самим зменшуючи оподатковувану базу мережі ресторанів.

На початку червня 2016 року Арбітражний суд Москви ухвалив донарахувати мережі ресторанів податки і штрафи сумарно майже на 1 млрд руб. У середині червня Бєлойван говорив, що за цей час сума вимог ФНС зросла до 1,2 млрд руб.

Свою вину Белойван визнав в лютому 2019 року, тоді ж він висловив готовність компенсувати збитки.

Юрій Белойван народився у Києві, він - бізнесмен, підприємець, засновник мережі ресторанів української кухні «Корчма Тарас Бульба», фотохудожник, скульптор і мандрівник. За даними видання RuCompromat, у 1983 році Белойван закінчив середню школу і свідомо не став отримувати вищої освіти. У 1999 році відкрив у Москві свій перший ресторан української кухні «Корчма Тарас Бульба» (з 2012 року - в Києві, з 2013 року - в Нью-Йорку). У 2009 році організував власне господарство в Рязані (більше 2 тис га землі), де виробляється овочівницька, садівнича і тваринницька продукція, яка використовується для приготування їжі в мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба».