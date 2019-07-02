«Гречка – вчорашній день»: Кандидат в депутати Демчак проводить безкоштовні медогляди на своєму окрузі



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Зараз Руслан Демчак контролює ще один проблемний банк «РВС Банк», що в квітні 2019 НБУ оштрафувало на понад 3 млн. грн. за ризикову діяльність, - журналіст

На «Ерде Банк» Руслана Демчака працювало 40 фірм, що податкова називала «конвертаційними», «транзитними» або «фіктивними» і вони вивели мільйони державних коштів, - Руденко

У Вінницькій області депутат від БПП Руслан Демчак, який балотується в одномандатному виборчому окрузі №18, за свій рахунок проводить медичний огляд жителів Липовецького району. «Гречка, концертні тури кандидатів в нардепи і навіть сотні гривень в кишеню - вчорашній день», - написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Сергій Руденко.

«Офтальмолог і сімейний лікар, не покладаючи рук, діагностують виборців Демчака. А раптом хтось із них дізнається в Руслані того ж підприємця, на «Ерде Банк» якого працювало 40 фірм, що податкова називала «конвертаційними», «транзитними» або «фіктивними», які вивели мільйони державних коштів. Так, принаймні, стверджували журналісти програми «Наші гроші».

Зараз Демчак контролює ще один проблемний банк «РВС Банк», що в квітні 2019 НБУ оштрафувало на понад 3 млн. грн. за ризикову діяльність, а сам Демчак вивів з нього свої депозити на суму 128 млн. грн. Словом, професійний офтальмолог не завадив би виборцям Липовецького району», - пише журналіст.

Нагадаємо, як ЗМІ повідомляли, схема покупки бізнесменом і кандидатом в депутати по 18 ОВК (Вінницька область) Русланом Демчаком перехідного «РВС Банку» незаконна, оскільки покупець (інвестор) перехідного банку повинен мати бездоганну ділову репутацію. Відповідно до Закону про систему гарантування вкладів, покупець (інвестор) перехідного банку повинен мати бездоганну ділову репутацію, що в разі Руслана Демчака ніяк не відповідало дійсності. Адже в рішенні Голосіївського районного суду міста Києва від 03.07.2014 року встановлено факт визнання провини Демчака Руслана Євгеновича в ухиленні від сплати податків в розмірі понад 15 мільйонів гривень. Таким чином, сплативши податки, Демчак був звільнений від кримінальної відповідальності у липні 2014 року, а в листопаді 2014 року був обраний до парламенту від БПП.

«Колишній «ЕРДЕ банк», що належав Руслану Демчаку, був ліквідований у зв'язку з кредитуванням підконтрольних пов'язаних осіб та операцій з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Збитки держави в зв'язку з ліквідацією цього банку склали близько 458 млн.грн», - зазначають автори матеріалу, роблячи акцент на тому, що ексвласник банку, доведеного до банкрутства, не може стати власником іншого банку, про що в НБУ і ФГВФО, ймовірно, було відомо.

Як раніше повідомлялося, в листопаді 2018 року ФГВФО завершив ліквідацію проблемного «ЕРДЕ Банку», ексбенефіціаром якого був бізнесмен, депутат парламенту Руслан Демчак.