Державна податкова служба запрацює у найближчі тижні — голова відомства



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Верланов зазначив, що сподівається на те, що восени податкову міліцію виведуть зі структури податкової служби

Цього тижня будемо створювати територіальні органи та почнемо «велике переведення» людей зі штату фіскальної служби в штат податкової, - Верланов

Державна податкова служба, яку створюють на основі Державної фіскальної служби, повноцінно запрацює у найближчі декілька тижнів.

Про це повідомив голова ДПС Сергій Верланов під час прес-конференції у Києві 18 червня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Фактично цього тижня будемо створювати територіальні органи та почнемо «велике переведення» людей зі штату фіскальної служби в штат податкової. Наступний етап — передача податкових функцій від ДФС до податкової. Плануємо, що це відбудеться у найближчі тижні», — повідомив Верланов.

Він також додав, що переведення буде стосуватися всіх підрозділів ДФС, які працюють з податковою сферою, зокрема, і податкової міліції. Водночас Верланов зазначив, що сподівається на те, що восени податкову міліцію виведуть зі структури податкової служби.

17 травня створили окрему юридичну особу для ДПС.

8 травня Кабінет міністрів України призначив Сергія Верланова новим головою Державної податкової служби. Сама служба ще не створена, функції податкової й надалі виконує ДФС. Водночас завершити створення ДПС планують на початку липня 2019 року.

Нагадаємо, що 23 квітня завершився конкурс на голову Державної податкової служби України. Його переміг заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб складе по 24 тисячі гривень.