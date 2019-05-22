ВМС заявили про провокацію на арсеналі на Миколаївщині



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Протиправні дії порушника були зафіксовані камерами відеоспостереження технічних засобів охорони арсеналу

На Миколаївщині невідомий чоловік кинув димову шашку на територію арсеналу Військово-Морських Сил ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ у соцмережі Facebook.

«22 травня біля арсеналу Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Миколаївщині було вчинено провокацію. Підрозділи охорони зреагували миттєво. Розрахунком варти виявлено та припинено протиправні дії, а черговим підрозділом затримано громадянина, який закинув димову шашку на військовий об’єкт та намагався приховано залишити місце правопорушення», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що порушника передано до правоохоронних органів. Його протиправні дії зафіксовано камерами відеоспостереження технічних засобів охорони.

Повідомляється, що командуванням частини негайно було посилено охорону об’єкту та проведено ретельну перевірку території, що охороняється, на наявність сторонніх осіб та предметів.

Про подію негайно повідомлено представників Служби безпеки України, Військової служби правопорядку в Збройних Силах України та Національної поліції у Миколаївській області.

У ВМС ЗСУ нагадали, що військові об’єкти охороняються озброєними вартами, вартові у випадку протиправних дій порушників мають право застосовувати зброю на ураження.

«Будь-які провокації поблизу військових об’єктів жорстко присікатимуться. Ми не дозволимо наражати країну на небезпеку. Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів й пам’ятати, що територія військової частини знаходиться під цілодобовою охороною», - підкреслили у ВМС.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак залишатиметься на своїй посаді, допоки Верховна Рада не прийме відповідне рішення щодо його відставки.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський викликав Полторака на Банкову.

Напередодні Полторак подав заяву на ім'я президента Зеленського про свою відставку.