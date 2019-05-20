Полторак подав Зеленському заяву про відставку

Полторак подав Зеленському заяву про відставкудокумент
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Степан Полторак очолював Міноборони з 14 жовтня 2014 року
Міністр оборони України Степан Полторак написав заяву про звільнення. Свою заяву Полторак написав на ім'я нового президента України - Володимира Зеленського.
Раніше стало відомо, що керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.
Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.
Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.
Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.
Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.