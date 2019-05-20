Полторак подав Зеленському заяву про відставку документ



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Степан Полторак 20 травня звільнився

Степан Полторак очолював Міноборони з 14 жовтня 2014 року

Міністр оборони України Степан Полторак написав заяву про звільнення. Свою заяву Полторак написав на ім'я нового президента України - Володимира Зеленського.

Раніше стало відомо, що керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.

Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.



