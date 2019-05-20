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    Полторак подав Зеленському заяву про відставку

    документ
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    Степан Полторак 20 травня звільнився - Полторак подав Зеленському заяву про відставку
    Степан Полторак 20 травня звільнився

    Степан Полторак очолював Міноборони з 14 жовтня 2014 року

    Міністр оборони України Степан Полторак написав заяву про звільнення. Свою заяву Полторак написав на ім'я нового президента України - Володимира Зеленського. 

    Раніше стало відомо, що керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.

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    Як відомо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді відбулась церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

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    На інавгурації Зеленського присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Наразі Зеленський вже склав присягу і став шостим президентом.

    Як вже відомо, під час свого звернення з трибуни парламенту Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.


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