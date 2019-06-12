В.о. глави СБУ прокоментував інформацію про російський паспорт дружини
Баканов запевнив, що його дружина Оксана «має стійку проукраїнську позицію»
Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов підтвердив інформацію, що його дружина – громадянка Російської Федерації.
Про це йдеться у заяві Баканова, розміщеній на сторінці СБУ у Facebook.
«Моя спецперевірка не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці. Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів…Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у виш на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією», - розповів заступник глави СБУ.
За його словами, з 1998 року його дружина живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі та знаходиться в процесі оформлення українського громадянства.
«Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року. Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента», - пояснив Баканов.
Тимчасовий очільник СБУ також запевнив, що його дружина Оксана «має стійку проукраїнську позицію».
Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.
ЗМІ повідомили, що Баканов має звання лейтенанта.
Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.