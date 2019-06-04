Стало відоме військове звання Баканова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іван Баканов Фото: Главком

Відомо, що Баканов не служив та не перебував на військовому обліку

Перший заступник голови Служби безпеки України і в.о. голови СБУ Іван Баканов має звання лейтенанта. Про це повідомляє УНН з посиланням на власне джерело.

Військове звання лейтенанта тимчасово виконувач обов’язків голови СБУ отримав кілька днів тому. Зроблено це було для того, аби Баканов отримав можливість бути призначеним на посаду першого заступника голови Служби безпеки.

Також відомо, що Баканов не служив та не перебував на військовому обліку.

Як повідомлялось, Баканов повідомив про результати зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбулася 3 травня.

«Я хотів би проінформувати вас про те, що сьогодні відбувалась зустріч з президентом України. Президент України поставив перед Службою досить чітку задачу. Перше – це здолати корупцію, яку президент вважає основною бідою в Україні… Більше не буде ніяких кришувальників, смотрящіх ні за якими бізнесами, тіньовими оборудками», - заявив на брифінгу Баканов.

Він додав, що головною задачею СБУ є виведення тіньового бізнесу з тіні, тому що «саме він є кормовою базою для корупції».

«Більше Служба ніколи не буде оглядатися ні на які прізвища і фамілії. Ми будемо діяти рішуче і впевнено», - пообіцяв Баканов.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».