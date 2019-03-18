Водій маршрутки в Сумах між рейсами курив марихуану



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Водія сумської маршрутки направили на експертизу

Жінка повідомила поліції про підозрілого водія

Патрульні поліцейські затримали в Сумах водія маршрутки, який перевозив пасажирів, імовірно, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння. Про це в понеділок, 18 березня, повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.

«До екіпажу патрульних звернулася небайдужа жінка, яка повідомила, що стала свідком того, як на кінцевій зупинці на вулиці Ковпака, водій у своїй маршрутці вживав, ймовірно, наркотичну речовину», - йдеться в повідомленні.

Через деякий час схожий за прикметами автомобіль патрульні зупинили на вулиці В'ячеслава Чорновола.

«За кермом знаходився 35-річний водій, а в салоні перебувало близько 10 пасажирів. Під час спілкування правоохоронці, дійсно, помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння, тому й повідомили про те, що пропонують йому пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. Почувши ці слова, громадян на кілька секунд навіть знетямився, проте повідомив, що медичної допомоги не потребує», - зазначили в патрульній поліції.

Окрім того, під час оглядової перевірки правоохоронці виявили в чоловіка паперовий згорток з подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також пристрій для її застосування.

Також за сидінням водія стояв ще один пристрій, загачений знайденою речовиною.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згадані речовину і предмети вилучили для направлення на експертизу.

Водія ж доправили до медзакладу, де він здав аналіз на наркотики. Тепер патрульна поліція чекає на медичний висновок. За його результатами буде прийняте рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

Окрім того, за фактом виявлення в нього, імовірно, наркотичної речовини слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.