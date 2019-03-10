У Сумах затримали підлітка, який побив та зґвалтував дівчину



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Поліцейські знайшли ґвалтівника, у нього були збиті кулаки, а на верхньому одязі плями, схожі на кров

Хлопець пригрозив 23-річній дівчині вбивством, якщо та буде пручатись, і почав її ґвалтувати

Правоохоронці затримали у Сумах 16-річного хлопця, який 8 березня побив та зґвалтував 23-річну дівчину.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба патрульної поліції Сумської області.

Зазначається, що 8 березня близько 23:00 23-річна дівчина йшла з роботи. Поблизу вулиці Троїцької на неї напав хлопець. Він повалив дівчину на землю та кілька разів вдарив її по обличчю. Після цього хлопець пригрозив дівчині вбивством, якщо та буде пручатись, і почав її ґвалтувати.

Молодого ґвалтівника злякав перехожий, що якраз проходив неподалік. Хлопець встав та почав втікати в невідомому напрямку. Чоловік одразу викликав правоохоронців та медиків.

Під час опитування свідків та самої ж потерпілої, а також перегляду матеріалів з камер відеонагляду правоохоронці змогли встановити прикмети 16-річного ґвалтівника та розіслали на нього орієнтування усім екіпажам міста.

Під ранок 9 березня у центрі міста, на площі Покровській, правоохоронці помітили двох хлопців, один з яких був схожий на ґвалтівника. Поліцейські побачили у нього збиті кулаки, а на верхньому одязі плями, схожі на кров. Хлопець не зміг пояснити, звідки на його одязі сліди крові.

Хлопця затримали, доставили до відділку поліції для з'ясування обставин та повідомили про це батькам.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Зґвалтування». За скоєне неповнолітньому ґвалтівнику загрожує від трьох до п'яти років за ґратами.

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