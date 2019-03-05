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    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн

    • Розсилка
    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн
    Фото: ssu.gov.ua

    Контрабандну продукцію ділки доправляли залізничним транспортом міжнародного сполучення

    Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі директора міжміського бюро технічної інвентаризації одного з районів Миколаївщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за попередньою змовою з іншими чиновниками міськради, вимагав у місцевого підприємця понад сто тисяч гривень за не створення штучних перепон для встановлення у районному центрі рекламних конструкцій.

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    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн
    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн
    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн
    На Сумщині СБУ блокувала контрабанду товарів із Росії на майже 3 млн грн
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

    У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх чиновників, причетних до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, контрабанду на понад 4 млн грн викрито на Одещині.

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