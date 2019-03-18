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    Затримано палія, який вирішив знищити магазини Roshen

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    На місці пожежі магазину працює слідчо-оперативна група - Затримано палія, який вирішив знищити магазини Roshen
    На місці пожежі магазину працює слідчо-оперативна група
    Фото: УНН

    Правопорушника доставили в управління поліції, він надає пояснення

    Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув ємність із запальною сумішшю у вітрину магазину Roshen на Хрещатику. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «По спецлінії «102» до Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік кинув ємність із невідомою речовиною у вітрину магазину на вулиці Хрещатик. На місці працює слідчо-оперативна група. У ході відпрацювання території працівники карного розшуку викрили та затримали 53-річного мешканця столиці. Його доставили в управління поліції для надання пояснень», - йдеться в повідомленні.

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    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся сьогодні близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

    Нагадаємо, ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

    15 лютого сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Причиною виникнення пожежі в магазині став підпал.

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