Водність Дніпра у травні буде суттєво нижчою за норму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ріка Дніпро Фото: twitter.com/ukrainer

За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у травні 2019 року очікується 31% від місячної норми, а Дністра – 54%

Водність Дніпра у травні очікується на рівні 31% від місячної норми, а Дністра – 54%. Це обговорили члени міжвідомчої комісії на засіданні, де узгодили режими роботи дніпровських та дністровських водосховищ у травні 2019 року, передає прес-служба уряду.

«За прогнозом Укргідрометцентру, водність Дніпра біля Києва у травні 2019 року очікується 31% від місячної норми, а Дністра – 54%», - йдеться у повідомленні.

Також присутніми було обговорено водогосподарську обстановку на каскаді дніпровських водосховищ, і встановлено, що 25 квітня наповнення каскаду дніпровських водосховищ становить 94%. А також поінформовано про якісний стан води у каскаді дніпровських водосховищ, який визнано задовільним.

Для забезпечення водоспоживачів на нижче розташованій українській ділянці Дністра після завершення еколого-репродукційного попуску здійснюватиметься рівномірний попуск у нижній б’єф витратами не менше ніж 120-130 куб. м/с. Як зазначається, екологічний попуск у пониззя Дністра розпочато 15 квітня, і триватиме він до 14 травня включно.

Членами комісії, враховуючи зниження припливу води до дністровського водосховища, узгоджено забезпечити виконання режиму еколого-репродукційного попуску з можливим добовим спрацюванням до 30 см у квітні-травні.