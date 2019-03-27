У вівторок пішохідний міст у Києві засяяв фіолетовим кольором (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пішохідний міст на один вечір став фіолетовим Фото: Інформатор

Київ долучився до щорічної міжнародної акції

У вівторок, 26 березня, увечері Парковий (пішохідний) міст через річку Дніпро у Києві підсвітили фіолетовим кольором до Всесвітнього дня боротьби з епілепсією.

Цей день ще прийнято називати «фіолетовим».

«Фіолетовий день» – це щорічна міжнародна акція. Її мета – розвіяти міфи про епілепсію і допомогти людям, які живуть із цим діагнозом.

У 2008 році 9-річна дівчинка Кессіді Меган, яка страждала на епілепсію, запропонувала відзначати цю дату під назвою «Фіолетовий день», щоб показати, що люди з епілепсією не самотні та живуть таким же життям, як і всі інші.

Ідею дівчинки підтримала Асоціація епілепсії Нової Шотландії. Перша кампанія відбулася 26 березня 2008 року. Її учасники приколювали до одягу фіолетову стрічку (символ епілепсії) або просто надягали щось фіолетове.

Саме 26 березня люди, які хочуть підтримати хворих у всьому світі, у тому числі і в своїй країні, одягають фіолетовий одяг або приколюють на груди стрічку фіолетового кольору.

Київська влада також вирішили долучитися до загальної тенденції. Пішохідний міст завжди підсвічується яскравою ілюмінацією. Найчастіше міст прикрашають жовто-блакитні кольори, як символ патріотичності. Однак у Всесвітній день боротьби з епілепсією міст засяяв яскравим фіолетовим світлом.

До слова, ЮНЕСКО вимагає від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.