Перевезення вантажів річкою Дніпро за рік зросли на 22,4%



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Обсяг перевезень вантажів річкою Дніпро збільшується

Перевезення по Дніпру в минулому році склали близько 9,9 млн тонн

Обсяг перевезень річкою Дніпро в 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшився на 22,4%. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що перевезення річковим транспортом стають все більш затребуваними та актуальними.

«Ми бачимо як на ринку річкових перевезень з’являються нові перевізники. Наша мета - зменшити навантаження на українські автошляхи, перенаправивши частину вантажів на річку. Це стане можливим лише за умови правильної політики розвитку внутрішніх водних шляхів та річкового транспорту», - заявив Лавренюк.

Також заступник міністра повідомив, що в 2019 році у Державному бюджеті України передбачено виділення 163 млн. грн. ДП «Укрводшлях», підприємству, яке займається утриманням та експлуатацією шлюзів по каскаду річки Дніпро.

«Це рекордне фінансування за останні 10 років. Раніше підприємство отримувало лише 18% від необхідного фінансування та не мало змоги ремонтувати та утримувати шлюзи належним чином», - сказав він.

У свою чергу, як повідомила асоціація Річки України в Facebook, у минулому році річками України перевезли 16,5 млн тонн вантажів.

«16,5 мільйона тонн вантажів перевезли українськими річками в 2018 році! Таку цифру ми отримали, проаналізувавши минулорічний вантажообіг на внутрішніх водах країни. Базуючись на відкритих даних Адміністрації морських портів України та компаній, що здійснюють річкові перевезення, ми оцінили обсяги транспортування по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу», - йдеться в повідомленні.

Згідно з підрахунками, перевезення по Дніпру в минулому році склали близько 9,9 млн тонн, Дунаю - 6 млн тонн, а Південному Бугу - близько 600 тис. тонн.

«До результатів 90-х років, коли українськими річками перевозили біля 60 мільйонів тонн вантажів, нам ще далеко. Але можна говорити про певне пожвавлення ринку. Його зокрема спонукає зростання залізничних тарифів та посилення контролю за транспортуванням автошляхами. Це додає конкурентної спроможності річковому транспорту» - зазначив виконавчий директор асоціації Дмитро Козаченко.