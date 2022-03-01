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    Воєнний стан. У Хмельницькій області заборонено торгівлю алкогольними напоями

    В Україні триває шостий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Воєнний стан. У Хмельницькій області заборонено торгівлю алкогольними напоями
    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.
    фото з відкритих джерел

    Рішення вступило в дію з 1 березня

    У Хмельницькій області заборонено торгівлю алкогольними напоями на період дії воєнного стану. Таке рішення ухвалив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Відповідне нововведення вступило в дію з 1 березня.

    «Прийняв рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Прошу не плутати зі слабоалкогольними напоями, у яких вміст етилового спирту становить від 0,5% до 8,5% об’ємних одиниць», – сказав керівник обласної військової адміністрації під час вечірнього звернення 28 лютого.

    Крім цього, Гамалій заборонив поселення чоловіків-біженців віком від 18 до 60 років. І додав, що такі особи, перевізши свої сім’ї із зони бойових дій у безпечні місця на Хмельниччині, повинні йти до військкоматів і стати на облік. Ці зміни також вступили в дію з 1 березня.

    Додамо, що станом на 1 березня в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Хмельниччина війна алкоголь воєнний стан час #stoprussia
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    Воєнний стан. У Хмельницькій області заборонено торгівлю алкогольними напоями