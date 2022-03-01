Російські окупанти залишили Маріуполь без світла та тепла

По Маріуполю наносяться авіаудари

Російські війська продовжують завдавати авіа ударів по Маріуполю. Вони б'ють із важкої артилерії по мирних кварталах. Місто залишилося без електрики та тепла. Про це йдеться у відеозверненні мера Маріуполя Вадима Бойченка до мешканців Маріуполя.

Він запевнив, що з настанням перших променів світла почнеться відновлення електроенергії. «Запускатимемо котельні. Далі робитимемо борошно і вироблятимемо хліб. Везтимемо медикаменти і рятуватимемо поранених. Робитимемо все, щоб місто працювало ефективно. Працювали наші комунальні підприємства. Щоб не було паніки», - сказав мер.

Він зазначив, що Збройні сили України, Національна гвардія та полк «Азов» робитимуть свою роботу якісно та жорстко, щоб ворог повернувся до своїх кордонів, пішов і покинув рідну землю.

Нагадаємо, уночі 1 березня почався штурм Херсона.

Напередодні окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

Раніше військові втратили контроль за переправою до Херсона.

Повідомлялося, Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

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