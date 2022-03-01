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    Події в Україні

    Снаряд російських військ влучив у пологовий будинок на Київщині

    Приватний пологовий будинок зазнав обстрілу - Снаряд російських військ влучив у пологовий будинок на Київщині
    Приватний пологовий будинок зазнав обстрілу
    фото з відкритих джерел

    З пологового будинку всі евакуйовані

    28 лютого у приватний пологовий будинок у Київській області влучив снаряд, випущений російськими окупантами. Про це повідомив генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін на своїй сторінці у Facebook.

    «В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані», - написав він.

    Гирін запевнив, не треба зараз їхати та забирати жінок. «Всі в надійному місті і в безпеці. Це точно», - сказав він.

    Як відомо, через обстріл російськими агресорами Маріуполь залишився без світла та тепла.

    Уночі 1 березня почався штурм Херсона.

    Напередодні окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

    Раніше військові втратили контроль за переправою до Херсона.

    Повідомлялося, Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

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    Теги: окупанти війна обстріл Київщина пологовий будинок #stoprussia
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    Снаряд російських військ влучив у пологовий будинок на Київщині