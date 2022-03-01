Снаряд російських військ влучив у пологовий будинок на Київщині
З пологового будинку всі евакуйовані
28 лютого у приватний пологовий будинок у Київській області влучив снаряд, випущений російськими окупантами. Про це повідомив генеральний директор мережі Adonis Віталій Гирін на своїй сторінці у Facebook.
«В роддом влучив снаряд, пошкодження великі, але будівля стоїть. Всі евакуйовані», - написав він.
Гирін запевнив, не треба зараз їхати та забирати жінок. «Всі в надійному місті і в безпеці. Це точно», - сказав він.
Як відомо, через обстріл російськими агресорами Маріуполь залишився без світла та тепла.
Уночі 1 березня почався штурм Херсона.
Напередодні окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).
Раніше військові втратили контроль за переправою до Херсона.
Повідомлялося, Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.