Легендарний Пол Маккартні про Україну: ми шлемо свою любов і підтримку

Легендарний британський музикант, один із учасників гурту «Бітлз» сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

«Згадую, як грав для наших друзів в Україні на майдані Незалежності у 2008 році, та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку», – написав Маккартні в соціальних мережах, додавши хештеґ #StandwithUkraine.

«Дякуємо вам, сер Пол Маккартні, від серця кожного українця, багато з яких є вашими шанувальниками. Ми горда нація, яка ніколи не повернеться Back in the USSR», – відреагувало на це посольство України у Великій Британії, обігруючи назву відомої пісні Маккартні.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX