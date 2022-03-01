  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Легендарний Пол Маккартні про Україну: ми шлемо свою любов і підтримку

    В Україні триває шостий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Легендарний Пол Маккартні про Україну: ми шлемо свою любов і підтримку

    В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    фото з відкритих джерел

    Україну, яка дає відсіч російській агресії, підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів

    Легендарний британський музикант, один із учасників гурту «Бітлз» сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

    «Згадую, як грав для наших друзів в Україні на майдані Незалежності у 2008 році, та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку», – написав Маккартні в соціальних мережах, додавши хештеґ #StandwithUkraine.

    «Дякуємо вам, сер Пол Маккартні, від серця кожного українця, багато з яких є вашими шанувальниками. Ми горда нація, яка ніколи не повернеться Back in the USSR», – відреагувало на це посольство України у Великій Британії, обігруючи назву відомої пісні Маккартні.

    Раніше Україну підтримали багато інших публічних осіб – акторів, музикантів, спортсменів. Серед них – вокаліст гурту The Rolling Stones Мік Джаґґер.

    Додамо, що станом на 1 березня в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія війна Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Легендарний Пол Маккартні про Україну: ми шлемо свою любов і підтримку