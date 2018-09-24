Волкер пояснив, чому Росія зобов'язана звільнити Сенцова



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Сенцов перебуває у дуже тяжкому стані голодування

Українського режисера Олега Сенцова слід звільнити з урахуванням його стану через оголошене голодування.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю «Ехо Москви».

«Він перебуває у дуже тяжкому стані голодування. Він був вивезений з Криму; йому насильно надали російське громадянство, яке він відкидає; йому пред'явлено звинувачення в тероризмі, яке він відкидає, і представлені докази його провини не дуже переконливі; і я вважаю, що, як мінімум, в якості гуманітарного жесту для нього і його сім'ї Олега Сенцова слід звільнити з урахуванням його стану», - сказав Волкер.

Також спецпредставник Держдепартаменту США по Україні закликав не зловживати ярликом тероризму для боротьби з політичними противниками.

«А що стосується тероризму, так, ми дуже стурбовані тероризму на глобальному рівні і поділяємо цю стурбованість з Росією, але давайте не будемо зловживати ярликом тероризму для боротьби з політичними противниками, коли владі кажуть: вони терористи, тому ми їх заарештуємо», - відповів Волкер на питання про те, чому США «захищає терориста» Сенцова.

Нагадаємо, у суботу в Москві затримали учасників пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха.