У Москві затримали учасників пікету на підтримку Олега Сенцова і Володимира Балуха
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Фото надав Костянтин Котов
Активістка Марина Натапова під час одиночного пікету в Москві на підтримку українських політв'язнів
Затриманих проукраїнських активістів відвезли до відділку поліції
У Москві затримали учасників пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».
Марина Натапова під час одиночного пікету. Фото надав Костянтин Котов
Коятянтин Котов під час одиночного пікету
Марина Натапова і Костянтин Котов вийшли з плакатами, на яких було написано «обмін всіх на всіх». Затриманих відвезли до відділу поліції по району Арбат.