У Москві затримали учасників пікету на підтримку Олега Сенцова і Володимира Балуха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото надав Костянтин Котов Активістка Марина Натапова під час одиночного пікету в Москві на підтримку українських політв'язнів

Затриманих проукраїнських активістів відвезли до відділку поліції

У Москві затримали учасників пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

Марина Натапова під час одиночного пікету. Фото надав Костянтин Котов

Коятянтин Котов під час одиночного пікету

Марина Натапова і Костянтин Котов вийшли з плакатами, на яких було написано «обмін всіх на всіх». Затриманих відвезли до відділу поліції по району Арбат.