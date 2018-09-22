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    У Москві затримали учасників пікету на підтримку Олега Сенцова і Володимира Балуха

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    Активістка Марина Натапова під час одиночного пікету в Москві на підтримку українських політв'язнів - У Москві затримали учасників пікету на підтримку Олега Сенцова і Володимира Балуха
    Фото надав Костянтин Котов
    Активістка Марина Натапова під час одиночного пікету в Москві на підтримку українських політв'язнів

    Затриманих проукраїнських активістів відвезли до відділку поліції

    У Москві затримали учасників пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

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    Марина Натапова під час одиночного пікету. Фото надав Костянтин Котов
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    Коятянтин Котов під час одиночного пікету

    Марина Натапова і Костянтин Котов вийшли з плакатами, на яких було написано «обмін всіх на всіх». Затриманих відвезли до відділу поліції по району Арбат.

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