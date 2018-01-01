Волкер розповів, коли настане час говорити про відшкодування Росією завданих Україні збитків

На думку Волкера, найважливіше – переконатися, що з'явився мир, безпека і нормальне життя для людей, які там живуть

Про відшкодування Росією збитків, яких вона завдала Україні анексією Криму та окупацією Донбасу, доцільно буде говорити після відновлення миру на українських територіях. Таке переконання в інтерв'ю «112 Україна» заявив спецпредставник США Курт Волкер. «Думаю, найважливіше – переконатися, що з'явився мир, безпека і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку Волкера, найважливіше – переконатися, що з'явився мир, безпека і нормальне життя для людей, які там живуть

Про відшкодування Росією збитків, яких вона завдала Україні анексією Криму та окупацією Донбасу, доцільно буде говорити після відновлення миру на українських територіях.

Таке переконання в інтерв'ю «112 Україна» заявив спецпредставник США Курт Волкер.

«Думаю, найважливіше – переконатися, що з'явився мир, безпека і нормальне життя для людей, які там живуть. І що гуманітарної трагедії, яка там утворилася, більше немає. Що український суверенітет і територіальну цілісність відновлено. Після цього можемо перейматися відбудовою, реконструкцію», – зазначив він.

Волкер погодився, що відшкодування збитків є «темою на майбутнє», а зараз «треба зупинити конфлікт і подбати про людей».

Зазначимо, у грудні міністр закордонних справ Павло Клімкін на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні заявив, що Росія повинна компенсувати Україні збитки від окупації.

За останніми даними, матеріальні втрати Донбасу за час російської окупації складають близько 13 мільярдів гривень.

Волкер також заявляв, що концепція РФ щодо миротворців ООН на Донбасі лише поглибить конфлікт.

Читайте також матеріали:

Чого досяг Волкер на переговорах із Сурковим? Думки експертів

Миротворче шахрайство Путіна. Прийоми КДБ у дії