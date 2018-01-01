Волкер: концепція РФ щодо миротворців ООН на Донбасі лише поглибить конфлікт

Росія підтримує і пропонує не те, що Сполучені Штати та Захід хотіли би бачити, заявив Волкер

Проект резолюції Росії, який передбачає введення миротворців на Донбас тільки вздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для Сполучених Штатів Америки та Організації Об’єднаних Націй, оскільки він не гарантуватиме безпеку, а тільки поглибить конфлікт. Про це в інтерв’ю «112 Україна» заявив спецпредставник США по Україні Курт



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Спецпредставник США по Україні Курт Волкер

Росія підтримує і пропонує не те, що Сполучені Штати та Захід хотіли би бачити, заявив Волкер

Проект резолюції Росії, який передбачає введення миротворців на Донбас тільки вздовж лінії зіткнення, є неприйнятним для Сполучених Штатів Америки та Організації Об’єднаних Націй, оскільки він не гарантуватиме безпеку, а тільки поглибить конфлікт.

Про це в інтерв’ю «112 Україна» заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер.

«Росія запропонувала іншу концепцію – так звану захисну силу, що оберігала би лише спостерігачів ОБСЄ. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому безкінечний потік російських сил на озброєння через міжнародний кордон тривав би», – зазначив він.

Волкер підкреслив, що це не те, на що змогли би погодитися США та ООН.

«Адже така концепція не гарантуватиме безпеку, а лише поглибить конфлікт. І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитись у такій ситуації: коли є відкритий кордон і маріонеткові угруповання», – переконаний спецпредставник США.

Він наголосив, що США, Франція та Німеччина погодилися взяти таку пропозицію за основу, проте перетворити її на миротворчу місію.

«Це створило би відповідальність за безпеку в регіоні, дало би можливість українській стороні контролювати українсько-російський кордон. Кордон би це не закрило. Він залишиться в такому разі відкритим, проте з'явиться контроль. Війська і озброєння не пересікатимуть його. Це дасть підґрунтя для реалізації Мінських угод» – розповів він.

Волкер також нагадав, що під час листопадової зустрічі з помічником російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим йому не вдалося досягти згоди в цьому питанні.

«Наразі маємо дуже різні концепції того, що хотіли би бачити в результаті. Росія підтримує і пропонує не те, що Сполучені Штати та Захід хотіли би бачити», – резюмував він.

Напередодні Сурков заявив, що головним у пропозиціях США є те, що детальний план розгортання миротворчої місії прив'язаний до реалізації політичних пунктів Мінських угод.

Зустріч представників США та Росії відбулась 26 січня в Дубаї. Перед нею Курт Волкер кілька днів провів в Україні, де зустрівся з керівництвом країни та політичними і громадськими діячами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що спецпредставник США по Україні Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорили закон про реінтеграцію Донбасу на зустрічі в Дубаї, однак до єдиної позиції не наблизилися.

Нагадаємо, цього тижня Порошенко обговорив з Волкером питання миротворців на Донбасі.

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