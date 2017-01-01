Волкер: санкції проти Росії треба зберігати, поки вона не піде з України

Волкер відзначає помилковість думки про те, що конфлікт на сході України послабився

2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому тиск на Росію потрібно зберігати. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю італійській газеті La Stampa. «Дуже важливо, щоб вони (санкції) лишалися в силі доки існують причини, через які їх



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Волкер відзначає помилковість думки про те, що конфлікт на сході України послабився

2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому тиск на Росію потрібно зберігати. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер в інтерв’ю італійській газеті La Stampa.

«Дуже важливо, щоб вони (санкції) лишалися в силі доки існують причини, через які їх запровадили. Ключовою умовою є виконання Мінських угод, їх провал є сильною мотивацією. Дуже важливо, щоб США і Європа були єдині у своїй позиції з цього питання», - наголосив Волкер.

За його словами, помилково вважати, що конфлікт на сході України послабився.

«2017-й був найбільш жорстким роком. Кількість порушень перемир’я збільшилася, кількість загиблих мирних жителів найвища з початку боїв», - зазначив спецпредставник Держдепу.

«Потрібно зберігати тиск. Росіяни повинні змусити свої сили дотримуватися перемир’я і відвести зброю. Ми прагнемо досягти домовленості, за якою Москва відводить свої сили і дозволяє блакитним шоломам ООН зайняти позиції для забезпечення безпеки», - сказав Волкер.

Питання анексії Криму, за його словами, це довгострокова проблема.

«Ми не можемо визнати анексію. Я не думаю, що Росія невдовзі погодиться повернути Крим, тому нам потрібна тривала політика невизнання і збереження санкцій», - наголосив Курт Волкер.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і держсекретар США Рекс Тіллерсон скоординували свої позиції щодо миротворчої місії ООН в Донбасі та обговорили загострення ситуації в зоні АТО. Про це ввечері 22 грудня повідомили в прес-службі українського президента за підсумками телефонної розмови політиків.

Спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер повідомив, що планує зустрітися з помічником президента РФ Владиславом Сурковим в січні 2018 року.

Джерело: Європейська правда