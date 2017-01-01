Генсек НАТО: Активність російських субмарин зараз найвища з часів холодної війни
- Сьогодні, 12:26
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Російські субмарини активні в Атлантиці і «близько до берегів» держав-членів альянсу
Північноатлантичний альянс стурбований зростанням активності російських субмарин в Середземному морі і Атлантичному океані. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю FAZ.
«Росія зробила значні інвестиції у флот, зокрема у підводні човни. З 2014 року у воду спустили додаткові 13 субмарин. Активність російських субмарин зараз найвища з часів холодної війни», - заявив генсек НАТО.
За його словами, російські субмарини активні в Атлантиці і «близько до берегів» держав-членів альянсу.
«Ми трансатлантичний альянс і з цієї причини у нас повинна бути змога транспортувати війська і обладнання через океан. Для цього нам потрібні безпечні морські шляхи», - зазначив Столтенберг.
У зв'язку з цим він сказав про плани створення командного штабу НАТО, що відповідатиме за діяльність Альянсу в Атлантиці, а також за логістику в Європі, що має гарантувати транспортування персоналу та матеріалів у разі ескалації конфлікту з Росією. Рішення про організацію та розташування структур мають ухвалити в 2018 році.
Столтенберг також наголосив на дефіциті військово-морських сил Альянсу.
«Після завершення холодної війни НАТО скоротив свої здатності на морі, особливо у сфері протистояння підводним човнам. Ми проводили менше навчань і втратили навички», - заявив він.
Раніше The Washington Post, посилаючись на оцінки військових, повідомила, що Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці.
Джерело: Європейська правда