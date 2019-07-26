  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Волкер у Києві зустрівся із Клімкіним

    • Розсилка
    Волкер у Києві зустрівся із Клімкіним

    Курт Волкер разом з Вільямом Тейлором прибув у четвер із візитом до України

    Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час візиту до Києва зустрівся із міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

    Про це Павло Клімкін повідомив на публічному обговоренні діяльності МЗС України з ветеранами, відеозапис якого розміщений на сторінці міністра у Facebook.

    «Я сьогодні в костюмі, хоча у відпустці, це випадково, тому що зустрічався з Куртом Волкером», — повідомив Клімкін.

    Він зазначив, що хоч і був на зустрічі без краватки, але «хоч мінімальний протокол має бути».

    На наступну зустріч із ветеранами Клімкін пообіцяв прийти у джинсах чи «щось на кшталт».

    Нагадаємо, голова партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

    Петро Порошенко США Курт Волкер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ