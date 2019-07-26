Волкер у Києві зустрівся із Клімкіним



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Курт Волкер разом з Вільямом Тейлором прибув у четвер із візитом до України

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час візиту до Києва зустрівся із міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Про це Павло Клімкін повідомив на публічному обговоренні діяльності МЗС України з ветеранами, відеозапис якого розміщений на сторінці міністра у Facebook.

«Я сьогодні в костюмі, хоча у відпустці, це випадково, тому що зустрічався з Куртом Волкером», — повідомив Клімкін.

Він зазначив, що хоч і був на зустрічі без краватки, але «хоч мінімальний протокол має бути».

На наступну зустріч із ветеранами Клімкін пообіцяв прийти у джинсах чи «щось на кшталт».

Нагадаємо, голова партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.