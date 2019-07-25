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    Порошенко зустрівся з Волкером

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    Петро Порошенко 25 липня зустрівся з Куртом Волкером - Порошенко зустрівся з Волкером
    Петро Порошенко 25 липня зустрівся з Куртом Волкером

    Волкер відзначив, що останні п’ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності для розбудови України

    Голова партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією США на чолі зі Спеціальним посланником США по Україні Куртом Волкером.

    Петро Порошенко подякував за високу оцінку Сполученими Штатами рівня демократичності і вільної конкуренції на президентських та позачергових парламентських виборах в Україні.

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    Спеціальний посланник США відзначив, що останні п’ять років були найбільш продуктивними за всі роки незалежності як для розбудови держави, так і для зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

    П’ятий президент України відзначив тверду підтримку Вашингтону у питанні відновлення суверенітету і територіальної цілісності України та протидії агресії Росії. Як голова «Європейської Солідарності» він запевнив, що його партія буде і надалі захищати національних інтересів України. 

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    Порошенко зустрівся з Волкером
    Порошенко зустрівся з Волкером
    Порошенко зустрівся з Волкером

    Петро Порошенко засудив триваюче невиконання Росією наказу Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою негайно звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три військові кораблі. Це підтверджує необхідність подальшого тиску на Москву через ухвалення «азовського пакету» санкцій. 

    Сторони скоординували кроки з протидії будівництву «Північного потоку 2».

    Петро Порошенко закликав використати нагоду грудневого саміту НАТО у Лондоні для предметної дискусії щодо надання Україні ПДЧ. Наша держава де-факто відіграє роль східного форпосту НАТО та трансатлантичного світу, і це є важливим аргументом на користь відповідних дискусії і рішення. Окремо було обговорено питання надання Україні статусу головного союзника США поза межами НАТО.

    Лідер «ЄС» привернув увагу Спеціального представника США на зростаючу загрозу російського капіталу в українських медіа. Відзначено необхідність захисту свободи ЗМІ в Україні в умовах тиску на них з боку нової влади. 

    Під час зустрічі було також обговорено питання продовження консолідованих зусиль у втіленні необхідних реформ в Україні, передусім у боротьбі з корупцією. Висловлено застереження проти останніх рішень з ознаками політично-вмотивованих переслідувань, які можуть мати негативні міжнародні наслідки для України.

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