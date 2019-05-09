Волкер заявив, що взаємини Медведчука і Путіна викликають велику стурбованість



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Віктор Медведчук Фото: Reuters

Українців непокоїть те, які інтереси представляє Віктор Медведчук, зазначив Волкер

Близкість голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука до президента Росії Володимира Путіна викликає велику стурбованість всередині України.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, пише ВВС.

Він зазначив, що українців непокоїть те, які інтереси представляє Віктор Медведчук.

Відповідаючи на запитання про поєднання цього факту та особистих стосунків Медведчука з очільником Кремля, Волкер наголосив – важливий обмін полоненими.

«Єдине, що я знаю, і це важливий напрямок, він був у переговорах між президентами Путіним і Порошенком в той момент, коли відбувся останній обмін полоненими. Звільнення людей і їх повернення додому до близьких - це важлива справа. І все», – сказав він.

Водночас Волкер зазначив, що «Медведчук, мабуть, надзвичайно близький до президента Путіна». За його словами, саме тому це питання настільки хвилює українців.

Нагадаємо, 10 квітня 2019 року президент України доручив СБУ розглянути доцільність подальшої участі Медведчука у переговорах щодо звільнення українських заручників на окупованих територіях та політв’язнів в РФ.

До слова, раніше Медведчук пояснив, чому Зеленському вигідно подружитися з Москвою.