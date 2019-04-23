Газ і Донбас. Медведчук пояснив, чому Зеленському вигідно подружитися з Москвою



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Інтерв'ю Медведчука про шляхи встановлення миру на Донбасі передрукувало понад 100 світових ЗМІ

Віктор Медвечук, голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум російського президента Володимира Путіна, зазначив, що новий президент України може протягом кількох місяців відновити контроль над Донбасом, отримати дешевий газ і великі інвестиції з РФ. Про це він заявив в інтерв'юагентству Reuters.

Він наголосив, що в Кремлі хотіли б більше дізнатися про Зеленського, щоб зрозуміти, чи є він людиною, з якою РФ може мати справу, на відміну від Петра Порошенка.

За словами Медведчука, у Москви немає жодних очікувань. Там спочатку хочуть подивитися на подальші кроки Зеленського та його оточення.

Український політик зазначив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, готовий звільнити 24 полонених українських моряків як жест доброї волі та влити «мільярди доларів» російських грошей в економіку України в разі, якщо буде відновлено економічні зв'язки між двома країнами.

Водночас Медвечук попереджає, що на сьогодні Зеленський знаходиться на хибному політичному шляху, однак сподівається, що той зможе змінити свою позицію після того, як зануриться в цю тему.

Медведчук стверджує, що готовий надавати поради Зеленському з цього приводу, якщо буде потрібно.

Нагадаємо, що за умов нового президента прем’єр РФ Медведєв сподівається на «відродження економічної взаємодії» з Україною.