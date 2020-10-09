Черговий коронавірусний антирекорд: майже 6000 нових хворих за добу

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що в Україні днем раніше зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 250 538 людей. З них 4 779 пацієнтів померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 137 тисяч людей.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області (630), Києві (567) та Одеській області (403).

Зазначимо, що МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.