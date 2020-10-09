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    Черговий коронавірусний антирекорд: майже 6000 нових хворих за добу

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    Черговий коронавірусний антирекорд: майже 6000 нових хворих за добу

    89 людини вчора померли від ускладнень хвороби

    В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804. Також відомо, що 89 вчора померли від ускладнень.Днем раніше від коронавірусу померли 93 людини в Україні. 
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    Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, що в Україні днем раніше зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. 

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    За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 250 538 людей. З них 4 779 пацієнтів померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 137 тисяч людей.

    Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській області (630), Києві (567) та Одеській області (403).

    Зазначимо, що МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

     Читайте також: Такий загадковий Covid-19. Топ-10 свіжих новин про коронавірус
    медицина хвороби коронавірус
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