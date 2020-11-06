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    У світі

    Названо дату засідання ООН щодо боротьби з Covid-19

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    Засідання пройде в онлайн-форматі за участю глав держав і урядів - Названо дату засідання ООН щодо боротьби з Covid-19
    Засідання пройде в онлайн-форматі за участю глав держав і урядів

    ООН проведе засідання з боротьби з коронавірусом 3-4 грудня

    Генасамблея ООН обговорить пандемію коронавірусу на засіданні 3-4 грудня.

    Про це повідомляє France 24.

    Затвердження дати сесії підтримали більшість країн-членів ООН, ніхто не проголосував проти, а США, Ізраїль і Вірменія утрималися.

    При цьому засідання пройде в онлайн-форматі, оскільки присутність когось із делегатів особисто малоймовірна. Обговорювати будуть міжнародну взаємодію щодо боротьби із захворюванням.

    Відзначається, що в сесії повинні взяти участь глави держав і урядів. Вони можуть відправити заздалегідь записані п'ятихвилинні ролики, які покажуть у залі Генасамблеї після коротких виступів представників держав.

    Раніше повідомлялося, що Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)».

    Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на саміті «Великої двадцятки» запропонував запровадити мораторій на санкції щодо торгівлі товарами першої необхідності, пояснивши це боротьбою з пандемією коронавірусу.

    Раніше генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через коронавірус.

    Також він закликав усі країни активізувати зусилля у боротьбі з пандемією коронавірусу.

    США санкції ООН коронавірус
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