Названо дату засідання ООН щодо боротьби з Covid-19
ООН проведе засідання з боротьби з коронавірусом 3-4 грудня
Генасамблея ООН обговорить пандемію коронавірусу на засіданні 3-4 грудня.
Про це повідомляє France 24.
Затвердження дати сесії підтримали більшість країн-членів ООН, ніхто не проголосував проти, а США, Ізраїль і Вірменія утрималися.
При цьому засідання пройде в онлайн-форматі, оскільки присутність когось із делегатів особисто малоймовірна. Обговорювати будуть міжнародну взаємодію щодо боротьби із захворюванням.
Відзначається, що в сесії повинні взяти участь глави держав і урядів. Вони можуть відправити заздалегідь записані п'ятихвилинні ролики, які покажуть у залі Генасамблеї після коротких виступів представників держав.
Раніше повідомлялося, що Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо ініційованого Росією проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)».
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін на саміті «Великої двадцятки» запропонував запровадити мораторій на санкції щодо торгівлі товарами першої необхідності, пояснивши це боротьбою з пандемією коронавірусу.
Раніше генсек ООН закликав лідерів G20 скасувати мита та санкції через коронавірус.
Також він закликав усі країни активізувати зусилля у боротьбі з пандемією коронавірусу.