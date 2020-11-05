Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю

Нагадаємо, що МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах.

В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.