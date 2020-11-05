Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю
Підписання угоди відбулося в онлайн режимі
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.
Підписання угоди відбулося в онлайн режимі.
За його словами, документ визначає чітку «дорожню карту» подальшої спільної роботи.
«Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров'я», - написав він.
Нагадаємо, що МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах. В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.
Нагадаємо, що МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах.
В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.