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    Здоров'я

    Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю

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    Максим Степанов підписав дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я - Україна і ВООЗ підписали угоду про співпрацю
    Максим Степанов підписав дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я

    Підписання угоди відбулося в онлайн режимі

    Міністерство охорони здоров'я України підписало дворічну угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. 

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

    Підписання угоди відбулося в онлайн режимі.

    За його словами, документ визначає чітку «дорожню карту» подальшої спільної роботи.

    «Зокрема, щодо вирішення таких викликів сучасності, як надмірно висока захворюваність на серцево-судинні хвороби, діабет і туберкульоз в Україні. Адже боротьба з пандемією не зупиняє нашу діяльність щодо впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров'я», - написав він.

    Нагадаємо, що МОЗ пропонує штрафувати на місці за відсутність маски у транспорті та громадських спорудах.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО. 

    міністр Максим Степанов хвороби ВООЗ
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