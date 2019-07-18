Вперше за 23 роки на полігоні на Волині випробували авіаційні ракети



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Фронтовий бомбардувальник Су-24М

Виникла потреба модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу «повітря-поверхня»

На авіаційному полігоні «Повурськ» на Волині вперше за 23 роки льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л та Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Про це 18 липня повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки в складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа та штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що перед представниками інституту стоїть завдання «виконати низку випробувань задля подальшої модернізації згаданого озброєння».

«За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України гостро постали питання покращення ефективності засобів ураження високозахищених об’єктів противника. Виникла потреба модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу «повітря-поверхня», - заявили представники інституту.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) повідомило, що Російська Федерація перекидає на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткові снайперські підрозділи, озброєні у тому числі снайперськими гвинтівками іноземного виробництва.