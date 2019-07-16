Росія перекидає на окупований Донбас додаткові снайперські підрозділи, - розвідка



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Командування окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур

Російська Федерація перекидає на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей додаткові снайперські підрозділи, озброєні у тому числі снайперськими гвинтівками іноземного виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Як зазначається, командування окупаційних військ вживає заходів для посилення психологічного впливу на військовослужбовців українських силових структур.

«Спостерігається збільшення втрат особового складу у передових підрозділах Об’єднаних сил за рахунок перекидання з території РФ на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських підрозділів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ вживає заходи з недопущення викриття вищого офіцерського складу ЗС РФ, що проходить службу в органах військового управління 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ за рахунок посилення їх охорони підрозділами спеціального призначення.

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.