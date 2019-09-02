Вранці бойовики обстріляли українських захисників біля Водяного



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2 вересня внаслідок обстрілів бойовиків загинув український боєць

Вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка

У понеділок, 2 вересня, в період з 06.10 до 06.50 бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне.

Про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)», - говориться у повідомленні.

Підкреслюється, що зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 2 вересня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, у клінічній лікарні імені Мечнікова у Дніпрі у неділю, 1 вересня, помер сержант Олександр Грицаюк від поранень, отриманих 25 серпня внаслідок ворожого обстрілу позицій в районі н.п. Мар’їнка.