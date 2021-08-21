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    Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» на старті

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    Гості форуму зможуть долучитися до різноманітних сесій та дізнатися ази волонтерської діяльності - Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» на старті
    Гості форуму зможуть долучитися до різноманітних сесій та дізнатися ази волонтерської діяльності
    Фото з відкритих джерел

    IV Міжнародний волонтерський та ветеранський форум відбудеться 22 серпня

    Форум «Україна 30» відбудеться завтра, повідомляється на офіційній сторінці заходу у Facebook.

    Згідно з розкладом форуму, о 16.00 очікується виступ Президента Володимира Зеленського.

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    Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» на старті
    Фото з відкритих джерел

    Серед учасників заходу заявлені міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ветеран ЗСУ, волонтер і актор Андрій Римарук, співзасновниця громадської організації «Razom for Ukraine» Люба Шипович, начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Герой України генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук, радниця заступника керівника Офісу Президента, голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька та інші.

    У межах форуму відбудуться сесії «Національна стійкість. Ветерани», «Ветерани: міжнародний досвід», «Історії успіху і лідерства у ветеранській спільноті», «Ветеранський спорт – шлях до реабілітації» (мотиваційна зустріч зі збірною команди України в Іграх воїнів-2021).

    Нагадаємо, як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

    У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

    Теги: спорт ветеран волонтер Україна
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    Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» на старті