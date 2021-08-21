Всеукраїнський форум «Україна 30. Захисники» на старті

Гості форуму зможуть долучитися до різноманітних сесій та дізнатися ази волонтерської діяльності

IV Міжнародний волонтерський та ветеранський форум відбудеться 22 серпня

Форум «Україна 30» відбудеться завтра, повідомляється на офіційній сторінці заходу у Facebook.

Згідно з розкладом форуму, о 16.00 очікується виступ Президента Володимира Зеленського.

Серед учасників заходу заявлені міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ветеран ЗСУ, волонтер і актор Андрій Римарук, співзасновниця громадської організації «Razom for Ukraine» Люба Шипович, начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Герой України генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук, радниця заступника керівника Офісу Президента, голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька та інші.

У межах форуму відбудуться сесії «Національна стійкість. Ветерани», «Ветерани: міжнародний досвід», «Історії успіху і лідерства у ветеранській спільноті», «Ветеранський спорт – шлях до реабілітації» (мотиваційна зустріч зі збірною команди України в Іграх воїнів-2021).

Нагадаємо, як повідомляли організатори, захід до 30-річчя незалежності України поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

У зв’язку із проведенням заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, відповідно до схеми організації дорожнього руху.