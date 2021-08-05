Концерт на День Незалежності. Мінкульт рятує ситуацію

Уряд проведе альтернативний захід на Михайлівській площі

22 серпня о 21:00 в центрі Києва на Михайлівській площі відбудеться унікальна музична подія – концерт-подорож «Ковчег «Україна»: десять століть української музики», що поєднає традиційну і класичну музику, шедеври українського образотворчого мистецтва і новітні технології.

Захід приурочений до 30-річчя незалежності України та організований Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти спільно з культурною платформою Ковчег «Україна». Про це повідомляється на Facebook-сторінці заходу.

Телеверсію концерту покажуть на телеканалі «1+1».

Ініціатором і креативним продюсером проєкту є засновниця культурної платформи Ковчег «Україна» Ярина Винницька. Співавторка і головний диригент концерту – зірка світової класичної сцени Оксана Линів.

У музичну команду «Ковчегу» входять відомі українські гурти і солісти – «ДахаБраха», «Хорея Козацька», «Курбаси», Уляна Горбачевська, а також Молодіжний симфонічний оркестр під орудою Оксани Линів, Національна чоловіча капела «Дударик», Київський дівочий хор ім. Лисенка, оперні солісти – сопрано Оксана Нікітюк і тенор Назар Тацишин.

Особлива гостя концерту – 85 річна співачка з Полісся Домініка Чекун – хранителька традиції ритуального співу Полісся.

Спеціально до події Сергій Жадан та гурт «ДахаБраха» написали пісню – легенду про Ноя на український лад.

22 серпня до «Ковчегу» приєднаються зірки української сцени – Аліна Паш, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук.

Музичну програму буде супроводжувати мультимедійна інсталяція з використанням новітніх технологій – голографічні проекції, AR-ефекти доповненої реальності. Відеоряд складатиметься з шедеврів традиційного мистецтва України – гуцульські ікони на склі, полтавські рушники, плахти, килими, вишиті сорочки ХІХ ст., кераміка Поділля і Гуцульщини; а також барокові різьблені іконостаси, скульптури Пінзеля, фрески Софії Київської, графіка Олени Кульчицької і Богдана Сороки та багато іншого.

Сцена з підйомними механізмами нагадуватиме обриси корабля-ковчега. Екран у формі кола – це вітрило, сонце, що сходить, або ж портал між минулим і майбутнім України. Коло – одна з найдавніших і найсакральніших геометричних фігур, символ Сонця, нескінченності і циклічності усього живого, але водночас і циферблат годинника, ілюмінатор космічного корабля, українська чепрага або дукач.

У програмі концерту – архаїчні колядки і давні духовні наспіви, музика українського бароко і авангард ХХ ст., твори класиків і сучасних українських композиторів, зокрема:

духовний кант епохи бароко на слова Григорія Сковороди;

улюблені хіти ДахиБрахи, але на цей раз виконані разом з симфонічним оркестром;

народна колискова в поєднанні з джазовими канонами Гершвіна у виконанні Юлії Саніної;

класичний твір Володимира Івасюка, що відкриє українцям автора їхніх улюблених естрадних хітів з несподіваного боку;

Джамала продемонструє наскільки близькими є ліричні українські і кримсько-татарські пісні – як рідні сестри;

тужливість лемківської народної дуже пасуватиме до голосу Святослава Вакарчука і симфонічного оркестру – публіка матиме змогу оцінити такий творчий тандем;

також у програмі славнозвісний «Щедрик», але у дуже несподіваному прочитанні від композитора Івана Небесного; втрачені твори Василя Барвінського вперше після реконструкції прозвучать так, як їх задумав автор;

у фіналі концерту прозвучить старовинний бароковий кант ХVІІ ст. «Потоп» («Строй ковчег, Ною») в епічній обробці сучасного українського композитора Івана Небесного і виконанні усіх учасників концерту.

Проєкт має велику просвітницьку мету – познайомити широке коло слухачів з шедеврами як музичної, так і візуальної спадщини України. Це буде справжній мистецький Ковчег, куди автори проєкту завантажать увесь культурний капітал країни.

Вхід вільний.

24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».

Гурт Green Grey заявив, що Офіс президента спершу запросив виконавців для участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою. Однак пресслужба Офісу президента заявила, що причиною відмови Green Grey в участі у концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представників гурту щодо закону про державну мову.

Телепродюсер Сергій Перцев шкодує, що гурт «Віагра» не запрсили на концерт з нагоди Дня Незалежності.