Втручання РФ у вибори в США: екс-раднику Трампа винесли вирок за брехню



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Колишній радник Трампа Джордж Пападопулос

У жовтні минулого року Пападопулос визнав себе винним у брехні агентам ФБР

Екс-радника президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса засудили до 14 діб арешту за неправдиві свідчення у справі про втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє ВBС.

Крім того, Окружний суд у Вашингтоні засудив Пападопулосу до 12 місяців перебування під наглядом, громадських робіт і призначив штраф у розмірі 9,5 тис. доларів.

Уточнюється, що колишній радник Трампа збрехав про свої контактах з людьми, які стверджували, що мають зв'язки з вищими посадовими особами Росії, включаючи його зустріч з професором, який сказав, що у РФ є «бруд» на кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

За словами спецпрокурора, Пападопулос видав велику частину інформації про ці зустрічах тільки тоді, коли слідчі пред'явили йому його власні електронні листи і текстові повідомлення.

У жовтні минулого року Пападопулос визнав себе винним у брехні агентам ФБР.

На засіданні суду він заявив, що був «патріотично налаштованим американцем», який допустив помилку, збрехавши при розслідуванні.

Раніше повідомлялося, що спецпрокурор США Роберт Мюллер наполягає на тюремному терміні як вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу.

В кінці минулого року ЗМІ повідомили, що розслідування «російської справи» почалося через слів Пападопулоса в барі.

Пападопулос став одним з перших колишніх членів передвиборної кампанії Трампа, якого звинуватили в причетності до справи про «російське втручання» у вибори в США.

Йому інкримінували дачу неправдивих свідчень співробітникам ФБР про те, що нібито він має вихід на російське керівництво.

30 жовтня Пападопулос визнав, що говорив неправду на допиті ФБР.

Також ЗМІ повідомляли, що під час президентської кампанії Дональда Трампа його радник з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос розповів екс-главі МЗС Австралії Александеру Даунеру, що у влади Росії є компромат на суперницю Трампа - Гілларі Клінтон.