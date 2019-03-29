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    Вулкан-вбивця на Балі випустив у повітря потужний стовп попелу

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    Вулкан Агунг на Балі&nbsp; - Вулкан-вбивця на Балі випустив у повітря потужний стовп попелу
    Вулкан Агунг на Балі 

    Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей

    В Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.

    Про це повідомляє Xinhua.

    «Стовп вулканічного попелу не можна було спостерігати, однак в моніторинговому пункті почули громовий звук», - йдеться в заяві даного пункту, який слідкує за вулканом Агунг.

    Викид попелу було зафіксовано о 18:25 за місцевим часом, він більше двох хвилин супроводжувався дуже голосним гуркотом.

    Як пише The Jakarta post, аеропорт на Балі поки працює в звичайному режимі.

    Мешканців попередили, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

    Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів.

    Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.

    Також нагадаємо, що Росію сколихнув потужний землетрус

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