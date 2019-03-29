Вулкан-вбивця на Балі випустив у повітря потужний стовп попелу
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Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей
В Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.
Про це повідомляє Xinhua.
«Стовп вулканічного попелу не можна було спостерігати, однак в моніторинговому пункті почули громовий звук», - йдеться в заяві даного пункту, який слідкує за вулканом Агунг.
Викид попелу було зафіксовано о 18:25 за місцевим часом, він більше двох хвилин супроводжувався дуже голосним гуркотом.
Мешканців попередили, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.
Минулого року Міжнародний аеропорт на індонезійському острові Балі закрили через активність вулкана Агунг. Тоді було скасовано 450 рейсів.
Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей.
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