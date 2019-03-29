Вулкан-вбивця на Балі випустив у повітря потужний стовп попелу



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Вулкан Агунг на Балі

Виверження Агунга в 1963 році призвело до загибелі більше тисячі людей

В Індонезії на острові Балі вулкан Агунг здійснив потужний викид попелу.

Про це повідомляє Xinhua.

«Стовп вулканічного попелу не можна було спостерігати, однак в моніторинговому пункті почули громовий звук», - йдеться в заяві даного пункту, який слідкує за вулканом Агунг.

Викид попелу було зафіксовано о 18:25 за місцевим часом, він більше двох хвилин супроводжувався дуже голосним гуркотом.