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    Росію сколихнув потужний землетрус

    • Розсилка
    Росію сколихнув потужний землетрус

    Біля берегів Камчатки стався сильний землетрус

    Землетрус магнітудою 6,1 стався в 263 км на південний схід від селища Озерновський російського Камчатського краю в четвер о 22:06  за Гринвічем (00:06 Київ). Про це повідомила Геологічна служба США.

    Епіцентр знаходився в точці з координатами 50,5242 градуса північної широти і 159,9397 градуса східної довготи. Осередок залягав на глибині 9,85 км.

    Жителі Петропавловська-Камчатського, віддаленого від епіцентру сейсмічної події на північ на 300 км, відчули підземні поштовхи силою до трьох балів. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, загроза цунамі не оголошувалася.

    Як відомо, Камчатка знаходиться у дуже активній сейсмічній зоні під назвою тихоокеанське вогняне коло. На цьому умовному колі окружністю у 40 тис км, що простягся від Австралії до Росії і далі через захід Канади до США та латинської Америки знаходиться близько 80% усіх згаслих та активних вулканів Землі.

    Раніше у Колумбії стався потужний землетрус, також магнітудою 6,1 бали. 

    Напередодні у шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

    До слова, у китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.


     

    США землетрус цунамі
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