Росію сколихнув потужний землетрус



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Біля берегів Камчатки стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 6,1 стався в 263 км на південний схід від селища Озерновський російського Камчатського краю в четвер о 22:06 за Гринвічем (00:06 Київ). Про це повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр знаходився в точці з координатами 50,5242 градуса північної широти і 159,9397 градуса східної довготи. Осередок залягав на глибині 9,85 км.

Жителі Петропавловська-Камчатського, віддаленого від епіцентру сейсмічної події на північ на 300 км, відчули підземні поштовхи силою до трьох балів. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає, загроза цунамі не оголошувалася.

Як відомо, Камчатка знаходиться у дуже активній сейсмічній зоні під назвою тихоокеанське вогняне коло. На цьому умовному колі окружністю у 40 тис км, що простягся від Австралії до Росії і далі через захід Канади до США та латинської Америки знаходиться близько 80% усіх згаслих та активних вулканів Землі.

Раніше у Колумбії стався потужний землетрус, також магнітудою 6,1 бали.

Напередодні у шести провінціях на півдні Таїланду після двох землетрусів, що сталися в Індійському океані, оголошено небезпеку цунамі.

До слова, у китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.



