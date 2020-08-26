Вже не «Десять негренят». Найвідоміший детектив Агати Крісті перейменували через расизм



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Агата Крісті написала «Десять негренят» у 1938 році

Правнук англійської письменниці погодився перейменувати детектив своєї бабусі, назвавши його «Їх було десять»

Перевидання одного з найвідоміших детективних романів знаменитої письменниці Агати Крісті більше не випускатимуть у Франції під назвою «Десять негренят». Назву змінили в рамках боротьби з расизмом.

Про це повідомляє Радіо RTL. Зазначається, що відповідне рішення ухвалив правнук письменниці Джеймс Прічард, який очолює організацію Agatha Christie Limited. Їй належать права на твори Крісті.

За словами Прічарда, його прабабця була б згодна з новою назвою для свого детектива, оскільки була проти будь-якого образи за принципом кольору шкіри або релігії і не хотіла б нанести образу людям своїми літературними працями.

«Ми більше не повинні використовувати терміни, які можуть поранити. Це поведінка, якої слід дотримуватися в 2020 році». - зазначив родич відомої письменниці.

Також він додав, що в 1938 році, коли новела «Десять негренят» була написана, люди не використовували подібну лексику щодо чорношкірих. Сьогодні ж назва книги вимагає перегляду не тільки в якійсь окремій країні, а й по всьому світу, де існує її тираж.

Зазначимо. Що роман Агати Крісті «Десять негренят» - це найбільш продавана книга письменниці, і, за її моовами, найскладніша в створенні. Роман був екранізований близько 10 разів. Входить до «100 найкращих детективних романів усіх часів».