Соратниця Байдена пояснила високу смертність від коронавірусу серед чорношкірих



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Камала Харріс може стати віцепрезиденткою США

Чорношкірі, латиноамериканці і корінні жителі страждають і вмирають непропорційно частіше, - заявила політик

Кандидатка у віце-президенти США Камала Гарріс пояснила, чим обумовлена висока смертність від коронавірусу в країні серед афро і латиноамериканців. Її слова цитують ЗМІ.

За її словами, підвищена смертність від Covid-19 серед нацменшин пов'язана з проблемою структурного расизму в США. Гарріс зазначила, що вірус не зачіпає всіх в рівній мірі. «Чорношкірі, латиноамериканці і корінні жителі страждають і вмирають непропорційно частіше», - пояснила вона.

Як вважає Гарріс, це не є випадковим збігом. Політик зазначила, що такий расизм виражається у вигляді нерівності в сфері освіти, охорони здоров'я, включаючи репродуктивне і материнське здоров'я, житла, забезпечення зайнятості та транспорту, а також в «надмірному застосуванні сили поліцією і в нашій системі кримінального правосуддя».

Гарріс заявила, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден об'єднає країну, щоб «покінчити з цією пандемією».

Раніше сенатор від Каліфорнії Камала Гарріс була обрана претендентом від демократів у віце-президенти. До цього вона з 2011-го обіймала посаду генерального прокурора штату. Харріс - дочка вихідця з Ямайки і уродженки Індії. Це перший випадок в історії США, коли кандидатом від будь-якої з партій країни на цей пост стає жінка, представниця не білого населення країни.

Напередодні Демократична партія США офіційно затвердила Джо Байдена як єдиного кандидата на пост президента країни.

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».