Коментатор НБА вибачився за вживання слова «нігер»



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Джон Фоке стверджує, що зробив механічну помилку

Радіокоментатор «Шарлотт Горнетс» Джон Фоке вибачився за публікацію на своїй сторінці в Twitter з расистським словом «нігер», повідомляє The Charlotte Observer.

Слово «нігер» з'явилося в твіті Фоке про матч плей-офф НБА між «Денвер Наґґетс» і «Ютою Джаз». Вірогідно, коментатор хотів написати слово «Наґґетс», але зробив помилку.

«Я допустив жахливу помилку, коли писав у Twitter про матч «Денвер» - «Юта». Не знаю, як у мене вийшла ця помилка, проте я не збирався і не збираюся використовувати це слово. Приймаю на себе всю відповідальність за свої дії. Мені просто погано після цього моменту. Мені щиро шкода, що це сталося. Прошу вибачення у тих, кого я образив», - заявив Фоке.