  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коментатор НБА вибачився за вживання слова «нігер»

    • Розсилка
    Джон Фоке отримав славу, від якої волів би відмовитися - Коментатор НБА вибачився за вживання слова «нігер»
    Джон Фоке отримав славу, від якої волів би відмовитися
    Скрін-шот

    Джон Фоке стверджує, що зробив механічну помилку

    Радіокоментатор «Шарлотт Горнетс» Джон Фоке вибачився за публікацію на своїй сторінці в Twitter з расистським словом «нігер», повідомляє The Charlotte Observer.

    Слово «нігер» з'явилося в твіті Фоке про матч плей-офф НБА між «Денвер Наґґетс» і «Ютою Джаз». Вірогідно, коментатор хотів написати слово «Наґґетс», але зробив помилку.

    «Я допустив жахливу помилку, коли писав у Twitter про матч «Денвер» - «Юта». Не знаю, як у мене вийшла ця помилка, проте я не збирався і не збираюся використовувати це слово. Приймаю на себе всю відповідальність за свої дії. Мені просто погано після цього моменту. Мені щиро шкода, що це сталося. Прошу вибачення у тих, кого я образив», - заявив Фоке.

     Читайте також: Екснаставник «Карпат»: Білорусь. 21 століття. Фашизм
    расизм «Шарлотт Горнетс» «Юта Джаз» «Денвер Наґґетс»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ