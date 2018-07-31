Вже не хуліганство: поліція перекваліфікувала напад на радницю міського голови Херсона



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Катерина Гандзюк

Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на Гандзюк

Напад на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, який стався уранці 31 серпня, перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Вона зазначила, що генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на Гандзюк.

«Всі правоохоронні органи Херсонської області — прокуратура, служба безпеки та поліція — спільно працюють над оперативним розкриттям вказаного злочину» — додала Сарган.

Нагадаємо, що напад на Гандзюк стався сьогодні, 31 липня, приблизно о 8:30 ранку. Жінка вийшла з під’їзду, коли до неї підійшов невідомий, в руках він тримав ємність. Зловмисник вилив рідину на обличчя жінки та втік.

Катерина Гандзюк відома своєю активною громадською та проукраїнською позицією. Активістка викривала організаторів проросійських мітингів та правоохоронців, які, на її думку, їх покривають.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на жінку в Херсоні. Нападника розшукують.

Повідомлялося, що Гандзюк у реанімаційному відділенні. Жінка отримала близько 30% опіків шкіри.